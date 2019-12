Si respira l’aria del Natale in città grazie alle varie iniziative organizzate. Oltre alla pista del ghiaccio, questo week-end è stato animato dai giochi tradizionali in legno per bambini e ragazzi, trampolieri e il giro della slitta di Babbo Natale per le vie di Erba con le associazioni Amici di Carola e Santa ancora Nicolò.

Sabato e domenica i giochi antichi di legno

Tanto successo nel pomeriggio di sabato per i giochi antichi di legno francesi organizzati da un’ente di Mantova che ha allestito in piazza mercato un vero e proprio “campo da gioco” con differenti giochi tradizionali. L’iniziativa è stata replicata nel pomeriggio di oggi, domenica 15 dicembre, presso la Galleria di corso XXV Aprile.

Per le vie di Erba, domenica, anche i trampolieri e in tanti non hanno perso l’occasione per fare un po’ di pattinaggio sul ghiaccio. Nel primo pomeriggio i Bej hanno tenuto il concerto di Natale presso la cappellina di Cà Prina. Nel pomeriggio vin brulè, panettone e pandoro offerto anche al Platz Cafè presso il complesso Le Grigne, mentre alle 17 appuntamento presso la piazzetta della pasticceria Sartori con “Aspettando Santa Lucia”. Alle 17, infine, la speciale slitta di Babbo Natale degli Amici di Carola e Salta ancora Nicolò sfilerà per le vie del centro di Erba.