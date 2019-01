Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “tra mercoledì e giovedì profondo ciclone tra Corsica e Tirreno con venti oltre 100km/h, maltempo e neve anche in pianura su parte del Nord, in collina al Centro”.

Neve in collina e in pianura

“Si apre una fase decisamente instabile e fredda sull’Italia, con una prima perturbazione che sta portando maltempo al Centrosud e anche neve a quote molto basse sulle regioni centrali” – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – “la neve ha raggiunto le quote collinari di Toscana, Umbria, Marche, persino Viterbo; neve a tratti in pianura si segnala sull’Emilia Romagna. Nelle prossime ore qualche debole nevicata potrà interessare anche il Triveneto, ancora l’Emilia Romagna e la Toscana interna con fiocchi non esclusi a Firenze, oltre che Bologna.”

Tra mercoledì e giovedì arriva il ciclone mediterraneo

“Nel frattempo un impulso polare si getterà di gran carriera direttamente dalla Groenlandia fin sul Mediterraneo centro-occidentale, dando vita un energico ciclone proprio sui nostri mari, in particolare sul Tirreno” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “in questa fase ci attendiamo così una nuova ondata di maltempo in particolare al Centrosud, con piogge, temporali e locali grandinate specie su regioni tirreniche, Sud e Isole Maggiori. La neve cadrà anche copiosa lungo l’Appennino mediamente dai 500-1000m, con accumuli complessivi localmente superiori al mezzo metro in quota; neve anche inizialmente dai 900-1200m ma in calo fino a 500-900m giovedì. Neve in collina tra Toscana, Umbria e Marche, così come sulla Sardegna. Marginalmente coinvolto anche il Nord con qualche nevicata fino in pianura in primis sull’Emilia Romagna, Bologna inclusa, ma occasionalmente anche sulle pianure del Triveneto ( qui fenomeni deboli ). Un po’ di neve attesa anche tra basso Piemonte e Liguria interna, con a tratti possibile coinvolgimento anche della Riviera in particolare tra Genova e Savona. Nella serata di mercoledì qualche fiocco di neve potrà risalire verso le pianure di Piemonte e Lombardia ma con nevicate più incisive essenzialmente solo tra alessandrino, astigiano e pavese”.

Clima freddo e venti forti

“Le temperature subiranno un generale calo con clima freddo, specie al Centronord, ma non sarà gelo. Le correnti infatti non proverranno dalla Siberia ma, venendo dalla Groenlandia e attraversando porzioni di terra e mare in Europa, smorzeranno parzialmente la loro caratteristica fredda. Una nota di riguardo va riservata infine al vento, che soffierà a tratti forte a rotazione ciclonica su tutti i nostri mari, ma in particolare su Tirreno e Isole Maggiori, dove ci attendiamo raffiche di Ponente e Maestrale anche superiori ai 100km/h con mareggiate sui tratti esposti. Tramontana scura sulla Liguria e bora sull’alto Adriatico” – concludono da 3bmeteo.com