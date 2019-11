Una bella novità per i cittadini che si recheranno in Comune e alla Polizia locale nei prossimi mesi.

Arriva l’elimina code al Comune di Erba

L’Amministrazione, infatti, sta predisponendo il sistema elimina code che permetterà sia di ridurre i tempi di attesa agli sportelli, sia di far orientare al meglio gli erbesi nella casa comunale. “Questo sistema è già stato sperimentato con successo in altri Comuni, anche più grandi del nostro, e funziona perfettamente – spiega il sindaco Veronica Airoldi – Abbiamo deciso di fare questo investimento per rendere il Municipio più fruibile e funzionale per i nostri cittadini, così come avevamo promesso in campagna elettorale”. A occuparsi del sistema è stata proprio il sindaco affiancata dal responsabile dell’ufficio Commercio Matteo Pozzoli.

