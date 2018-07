Domani, sabato 21 luglio, verrà inaugurata una mostra fotografica a Magreglio.

Arriva una mostra fotografica a Magreglio

L’appuntamento per l’inaugurazione della mostra allestita da Carlo Pozzoni è fissato per le 16.30 alla Casa Cusi a Magreglio. Il titolo dell’evento è “Racconto per immagini”. In programma conversazioni con il noto fotografo ed editore comasco e proiezione di immagini dell’autore.

Gli orari della mostra domenica 22 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

