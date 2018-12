Un’idea per Natale? Fare un regalo alla Biblioteca di Erba con l’Art bonus. Nel 2018, infatti, il Comune di Erba ha stabilito di assegnare le donazioni dell’Art bonus alla Biblioteca comunale, per l’ampliamento della sezione multimediale. Le donazioni finora ammontano a 2.285 euro, grazie a circa 20 donatori, tra mecenati privati e amministratori comunali.

Art bonus: obiettivo sono 3 mila euro

L’obiettivo prefissato per la fine dell’anno è di raggiungere i 3.000 euro: manca poco per raggiungere il traguardo.

Una prima tranche di donazioni è già stata investita nello scorso mese di agosto per l’acquisto di 140 nuovi dvd per adulti e ragazzi; con questo incremento i prestiti della sezione multimediale sono saliti a più di 800 al mese, su 5.400 prestiti totali mensili: il materiale multimediale realizza circa il 15% dei prestiti.

Cos’è l’Art bonus

L’Art bonus è un credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti di cultura pubblici: il credito d’imposta è pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate. La donazione deve essere fatta tramite bonifico bancario sul conto corrente del Comune di Erba; la ricevuta del bonifico va inserita nella dichiarazione dei redditi per poter godere del vantaggio fiscale. Per informazioni consultare “Art bonus a favore della Biblioteca comunale” sul sito www.comune.erba.co.it.