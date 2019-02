Venerdì 22 alle ore 21 alla sala civica di Villa Ceriani a Erba l’organizzazione territoriale dell’Associazione Luca Coscioni terrà una serata dal titolo “L’importanza di essere informati”.

A Villa Ceriani la serata “L’importanza di essere informati”

Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, un economista affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, è un’associazione no profit di promozione sociale. Tra le sue priorità l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello alla scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto determinazione.

Alla sala civica di Villa Ceriani l’organizzazione territoriale dell’Associazione terrà una serata dal titolo “L’importanza di essere informati”. L’evento si terrà a Erba in Via Ugo Foscolo 23 e sarà a ingresso libero, tutti quindi vi potranno partecipare.

LEGGI ANCHE >> Cuccioli abbandonati insieme alla mamma in un fossato