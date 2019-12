Si è tenuta venerdì sera, al Teatro sociale di Canzo, la Festa di Natale della società Atletica Triangolo Lariano. Con la partecipazione di Marco Stracciari, conduttore della serata, e la presenza 120 persone si è respirato un momento di gioia e condivisione per i risultati raggiunti e per i nuovi progetti.

Il 2020 sarà un anno ricco di novità, a partire dal nuovo direttivo, che rimarrà in carica fino al 2023.

Atletica Triangolo Lariano festa e nuovo direttivo

Al fianco del presidente, Gianni Cifaldi, nel prossimo triennio ci sarà il vice presidente Francesco Ponti, laureato in scienze motorie e tecnico della categoria esordienti.

Entrano a far parte del team altre due giovani figure, Chiara Bettiati (ufficio stampa e social media) ed Eleonora Cadetto (segreteria). Laureate in scienze motorie, rivestiranno incarichi tecnici nelle categorie esordienti.

Completano il team Massimiliano Bassi Responsabile Rapporto con le Istituzioni, Davide Guaiumi web master e tecnico Fidal e istruttore della categoria Ragazzi, Corrado Rossetti Responsabile Area Faggeto Lario ed infine Angelo Meduri Responsabile progetto Diversa Mente Atletici (Disabilità Intellettiva).

Uno degli obiettivo primari del neodirettivo sarà far crescere numericamente i settori giovanili (progetti Psicomotricità e Giocatletica) e le categorie esordienti e ragazzi, oltre ad ampliare il progetto disabilità con l’affiliazione alla FISDIR, (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Diversa Mente Atletici, è un progetto che ha riscosso grande successo fin dall’inizio, grazie al lavoro di Angelo Meduri e alla collaborazione del comune di Albavilla.

Un elogio per l’impegno della società è stato espresso da parte dell’Assessore allo sport di Albavilla Angela Bartesaghi, che ha preso parte alla serata insieme all’ex Ministro per la famiglia e le disabilità del primo governo Conte, Alessandra Locatelli. Altre belle parole sono state espresse dall’Assessore Associazioni Canzo Laura Ferrari e da Fabrizio Turba Sottosegretario della Regione Lombardia.

La Società ringrazia tutti gli atleti per il lavoro e per l’impegno profuso e per i buoni risultati raggiunti sia a livello provinciale sia regionale, con l’augurio che il 2020 sia ricco di nuovi successi.

“Come presidente e neo eletto vorrei sottolineare che ho tanta energia, passione e, perché no, questo orgoglio di appartenenza ed un Team ambizioso, credo sia il motore che ci porterà lontano, il prossimo quadriennio sarà un ‘azione concreta ed efficace, volta al fare e al programmare per il futuro. Sarà nostra intenzione far crescere le varie discipline dell’atletica a tutti i livelli, dai bambini delle scuole materne a quelli delle scuole superiori, nei giorni scorsi, sono state tracciate le prime linee guide, ci impegneremo al massimo e daremo del filo da torcere alle migliori società”, ha spiegato Cifaldi.