Attentato Strasburgo: mercoledì Zoffili sarà a L’Aia.

Incontro importante

L’annuncio arriva direttamente dal deputato erbese: “Mercoledì prossimo sarò a L’Aia nella sede dell’agenzia Europol per incontrare e approfondire con i suoi dirigenti anche quanto avvenuto a Strasburgo nell’ambito dell’attività di vigilanza del Comitato bicamerale parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen che ho l’onore di presiedere. All’indomani dell’attentato al mercatino di Natale l’Europa si risveglia sulla consapevolezza che la lotta a terrorismo, radicalismo e fanatismo islamico è una priorità e che dunque non si deve mai abbassare la guardia. Di fronte a fatti e realtà così gravi l’Ue non può permettersi divergenze o divisioni, ma dimostrare unità, compattezza, operatività, concretezza e coordinamento tra i Paesi membri in particolare con un’azione decisa delle Forze dell’ordine che operano su ogni territorio, dove Europol svolge un ruolo fondamentale attraverso il suo mandato di sostegno alle Autorità preposte per il contrasto in tutta l’UE alle attività di lotta contro la criminalità e il terrorismo in tutti i suoi settori. Rispetto a questi gravi fatti cordoglio e condanna, ma soprattutto azioni concrete contro questi ignobili criminali”. Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Presidente del Comitato parlamentare bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.