“La Provinciale 342, a Nibionno, è stata chiusa al traffico in attesa degli esiti delle verifiche da parte del Comune di Nibionno sulla stabilità della passerella pedonale a scavalco della Strada provinciale”. Lo ha reso noto la Prefettura di Lecco.

La Provincia di Lecco ha fatto sapere che “La strada provinciale sarà probabilmente riaperta in serata”.

Attenzione chiusa la strada Provinciale 342

Il tratto interessato alla chiusura della trafficata arteria Como-Bergamo è quello Vittorio Veneto e via Conciliazione. L’intervento si è reso necessario per le analisi della stabilità del tratto pedonale del viadotto che oltrepassa la ex Statale Briantea.

Traffico intenso

Le operazioni hanno rallentato fortemente la circolazione e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale