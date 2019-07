La sala operativa della Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità ordinaria (codice giallo: attenzione) per rischio temporali forti dalle nove di stamattina, giovedì 18 luglio dalle 9 di venerdì 19 luglio 2019, nella zona omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Lecco e Como).

Attenzione: nuovo rischio temporali forti

Graduale aumento dell’instabilità, associato ad un lieve calo del geopotenziale e ingresso di aria più fresca in quota dai quadranti settentrionali. Oggi, giovedì 18 luglio previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale dalla tarda mattinata, che interesseranno dapprima i settori alpini e prealpini, più probabili in termini di intensità sulla parte centro-orientale, quindi in possibile discesa sui settori di pianura tra tardo pomeriggio e sera, con rovesci o locali temporali sparsi più probabili sull’area della bassa pianura orientale. In tarda serata possibile attivazione di rovesci e temporali anche sulle Prealpi Varesine e Valchiavenna. Per venerdì 19 luglio permangono condizioni debolmente instabili.