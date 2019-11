Tra sabato e domenica c’è stato un atto vandalico contro la sede della Lega di Erba.

Atto vandalico contro la sede della Lega di Erba

“Ignoti nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno preso di mira le bandiere che da oltre vent’anni campeggiano sulla facciata della sede cittadina di Corso Bartesaghi. A partire dalla campagna elettorale del marzo 2018, la nostra sede erbese ha subito l’imbrattamento di bacheche e vetrine con insulti e minacce, oltre alla sottrazione di altre bandiere con danneggiamento dei supporti, azione per la quale è necessario l’impiego di attrezzature e di una lunga scala. Mi auguro che tutte le forze politiche della città esprimano la loro solidarietà senza distinguo e senza minimizzare un fatto simbolicamente molto grave, sintomo di un clima di crescente aggressività contro la Lega da parte di frange estreme il cui unico argomento pare essere la violenza a il vandalismo”, ha dichiarato Eugenio Zoffili, deputato Lega, capogruppo in commissione Affari Esteri e Presidente Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.

“Spero quindi che alla nostra solidarietà verso la segreteria cittadina si aggiungano presto anche i referenti delle altre forze politiche, perché ad Erba come in tutta Italia si possa continuare a fare politica a viso aperto, confrontandoci anche aspramente, ma senza mai perdere di vista i valori condivisi di legalità, democrazia e rispetto”.

L’episodio di Fino Mornasco

Brutto episodio anche a Fino Mornasco, davanti alla sede della Lega. Due ragazzi, Raj Ducci di 19 anni e un amico minorenne, stanziavano in via Garibaldi proprio di fronte alla sede della Lega per svolgere attività di volantinaggio. Sul luogo dalle 14 alle 17.30 hanno svolto serenamente il loro compito senza riscontrare alcun tipo di problema, tralasciando i soliti comportamenti maleducati di qualcuno che non condivide le loro idee e che li respinge con modi rozzi e incivili. Ma proprio nel tardo pomeriggio è avvenuto l'episodio di estrema gravità: sputi in faccia ai due giovani da parte di un passante al quale avevano offerto il volantino. Nessun commento, nessuna risposta all'offerta del volantino, solo il gesto di incredibile infamia, lo sputo in faccia.