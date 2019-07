Gli abitanti di via Roma a Merone chiedono maggiore sicurezza. I cittadini che vivono nella zona sono preoccupati per l’elevata velocità con la quale veicoli di ogni tipo transitano dalla strada, sia di giorno, sia di notte.

Via Roma a Merone: “Strada diventata trafficatissima”

“Siamo veramente stanchi di questa situazione – dichiarano alcuni residenti – Da quando, ormai qualche anno fa, sono stati installati i tutor lungo via Nuova Valassina, questa strada è diventata trafficatissima. Quello che ci preoccupa maggiormente, però, è l’alta velocità con cui sfrecciano i veicoli, siano essi auto, pullman, moto. Ci sono diversi attraversamenti perdonali, e anche un parchetto per i bambini nelle vicinanze. Per attraversare servono cento occhi perché è diventato davvero pericoloso”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 27 luglio 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui