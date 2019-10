Auto in fiamme a Inverigo nella tarda serata di ieri, lunedì 30 settembre.

Auto in fiamme

Grande paura ieri sera in piazza Giovanni XXIII a Inverigo. Un’auto infatti, per cause ancora in fase di accertamento, è andato a fuoco. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU