Il gruppo fotografico “Autoscatto” compie 40 anni e li sta festeggiando con eventi e mostre a ingresso libero.

“Autoscatto”, anniversario speciale

Una serata ,nella sede di via Vittorio Veneto 2 di Appiano Gentile, è stata dedicata alla fotografia da una prospettiva insolita: in “Drone che passione” il socio Giovanni Bernasconi ha raccontato la sua esperienza lavorativa con questi affascinanti strumenti e presentato alcuni dei modelli da lui utilizzati. Da sabato 16 novembre a domenica 24, invece, nella sala “Adolfo Wildt” in piazza Libertà, i soci presenteranno la mostra collettiva “40×40” e, in contemporanea, alcune foto provenienti dall’archivio del gruppo saranno esposte in diversi esercizi commerciali di Appiano Gentile.

Tanti appuntamenti in programma

Le celebrazioni termineranno giovedì 12 dicembre con una serata dal titolo “La natura del paesaggio” tenuta da Erminio Annunzi nella sala consigliare di Villa Rosnati: con l’ausilio delle sue fotografie, Annunzi parlerà del senso della fotografia di paesaggio naturale e dei contenuti estetico/autoriali. Annunzi ha collaborato con importanti agenzie fotografiche e le sue fotografie sono pubblicate sulle maggiori testate giornalistiche italiane. Dal 1999 è docente all’Istituto Italiano di Fotografia. E’ autore di molte mostre in Italia e all’estero e vincitore di importanti premi come riconoscimento della sua opera fotografica dedicata al paesaggio. Dopo i festeggiamenti per i 40 anni le attività del gruppo continueranno con nuovo slancio: nella nuova e attrezzata sede, che può essere utilizzata come studio fotografico ed è dotata di camera oscura, i soci hanno la possibilità di imparare e sperimentare, cimentandosi sia con la fotografia digitale che analogica. A gennaio partirà la trentesima edizione del corso di fotografia; in primavera verrà poi riproposto il corso di camera oscura.