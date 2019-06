Avis Erba presenta l’ultimo appuntamento del progetto “gocciagoccia – giovani volontari crescono”. AperiAttivi: “Autismo e arte: nello spettro dei colori”, ultimo appuntamento giovedì 20 giugno.

Ultima serata con gli AperiAttivi

“Dopo otto appuntamenti di successo, eccoci giunti all’ultimo incontro organizzato da Avis Erba di AperiAttivi, una nuova serata ricca di emozioni e di ospiti, per un’edizione che ha saputo dare tante informazioni e raccogliere ampi consensi di pubblico”, spiegano.

Giovedì 20 giugno dalle 19.30 presso Opificio Zappa avrà quindi luogo l’ultimo appuntamento di AperiAttivi “I colori del mio cuore”, mostra personale di Sarah Bellone. L’evento rientra nel progetto “gocciagoccia – giovani volontari crescono”, finanziato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso da Regione Lombardia.

Gli organizzatori invitano tutti gli Avisini e l’affezionato pubblico a partecipare perché “Sarah é un’artista a cuore aperto e rimarrete affascinati – spiegano gli organizzatori – Simone Savogin, come ospite, é un onore per noi sia per la bellezza della sua poesia sia per le sue qualità umane. “Vorrei prendere il treno” é un’associazione che quotidianamente abbatte barriere architettoniche e culturali. Infine molti nostri volontari prenderanno parola per testimoniarvi il nostro amore per questa associazione”.

In programma altre iniziative

“Il direttivo – illustra il Presidente Andrea Cattaneo – sta valutando ulteriori iniziative, utili per promuovere la donazione, la promozione è infatti parte fondante della missione associativa di Avis Erba. Il suo sviluppo ha assunto negli anni una dimensione culturale più ampia, il cui fine è quello di diffondere tra i cittadini un’attenzione alla donazione in senso stretto, affiancata però alla disponibilità per gli altri, alla promozione della solidarietà, della salute, di stili di vita sani e positivi, di cittadinanza partecipativa. Così facendo si punta a formare un cittadino solidale sin dalla giovane età, a orientarci ad avere sempre più “avisini” oltre che donatori, puntando sì, ma non esclusivamente, all’autosufficienza ed al suo mantenimento, non solo al “numero”, ma anche alla costruzione di una base sociale in grado di rispondere puntualmente ai bisogni che si presentano e che mutano costantemente nel tempo ed essere testimoni di valori positivi”.

La serata conclusiva degli AperiAttivi è aperta a tutti. Appuntamento giovedì 20 giugno dalle 19.30 presso l’ Opificio Zappa.