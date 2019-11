Bancomat, pos e carte di credito in tilt: segnalati diversi problemi

Bancomat, pos e carte di credito in tilt. Sabato complicato per chi ha avuto necessità di prelevare contanti dagli sportelli o utilizzare bancomat e carte di credito.

Il disservizio ha creato disagi in Provincia di Como e sono diverse le segnalazioni che piovono sui social network. “Questa mattina bancomat in tilt in zona piazza Garibaldi a Cantù”, scrive un utente. E ancora: “Ho fatto diversi tentativi questa mattina col bancomat, ma tutte le transazioni risultavano annullate”. Del resto sono molte le persone che proprio nelle giornate tra sabato e domenica, approfittando della chiusura degli uffici, si dedicano allo shopping e alle compere. Il problema però non riguarda soltanto il Comasco, bensì tutta Italia. Si tratterebbe quindi di un malfunzionamento generale.