Bando “Lombardia è dei giovani”: finanziato anche un progetto erbese

Bando “Lombardia è dei giovani”: finanziato un progetto di Erba. L’assessore Cambiaghi: “Premiate idee molto interessanti, a disposizione 940.000 euro”. Bando “Lombardia è dei giovani”: i premiati C’è anche un progetto comasco tra quelli che sono entrati nella graduatoria finale della prima edizione del bando “Lombardia è dei giovani” e che saranno quindi finanziati. In totale sono 26, a livello Lombardo, i progetti a cui andrà un contributo complessivo di 940.000 euro dall’assessorato allo Sport e Giovani di Regione Lombardia. Il provvedimento, una novità per il 2019, ha come obiettivo quello di sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori. Gli ambiti di intervento Il bando prevede un cofinanziamento regionale su interventi diretti a progettare percorsi di cittadinanza attiva valorizzando il protagonismo civico; promuovere progetti di educazione finanziaria focalizzandosi sui principi di equità e sostenibilità; sviluppare percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale. I progetti approvati Di seguito l’elenco dei progetti finanziati, il Comune di riferimento e il relativo contributo regionale, suddivisi per provincia. Monza e Brianza: – ‘#giovaniinvilla”, Monza, 84.599 euro – ‘Oggi cresco – riprogettiamo con i giovani l’educazione finanziaria’, Lissone, 46.771 euro – ‘Narrazioni, giovani, protagonisti e territorio’ Agrate Brianza, 16.111 euro – ‘Cool Future’, Vimercate, 77.302 euro. Bergamo: 5 progetti, 142.645 euro – ‘Ci sto dentro’, Albino, 24.500 euro – ‘Tutti in Pista!’, Clusone, 20.916 euro – ‘(Bg+)² volontariato in rete’, Bergamo, 34.439 euro – ‘Facciamoci spazio … una rete per le giovani generazioni’ , Casazza, 49.280 euro – ‘Ci vediamo?’ San Giovanni Bianco, 13.510 euro. Brescia: 3 progetti, 75.437 euro – ‘Percorsi di valorizzazione del patrimonio territoriale in Valcamonica’, Unione Comuni delle Alpi Orobie Bresciane, 24.500 euro – ‘Giovani partecip-azioni’ , Villanuova sul Clisi, 15.797 euro – ‘Attiwarda”, Bedizzole, 35.140 euro. Como: 1 progetto, 17.204 euro – ‘Young Factor – Un Investimento Sul Futuro’, Erba, 17.204 euro. Leggi anche: Ecovan a Como per la raccolta di pile, smarphone e farmaci Cremona: 1 progetto, 28.200 euro – ‘Patrimonio#Futuro#Democrazia’ , Cremona, contributo regionale 28.200 euro Lecco: 1 progetto, 28.200 euro – ‘Luoghi e percorsi per essere giovani’, Lecco, 28.200 euro Lodi: 1 progetto, 18.800 euro – Progetto ‘Un palco comune – Atto I’, Lodi, 18.800 euro Mantova: 1 progetto, 9.075 euro – ‘Itaca è nostra’, Sermide, 9.075 euro Milano: 4 progetti, 233.549 euro – ‘Go smart’, Rozzano, 68.619 euro – ‘La città è dei giovani’, Garbagnate Milanese, 77.952 euro – Strada provinciale 12′, Canegrate, 31.500 euro – ‘Art- Arte Rete Territorio”, Rho, 55.478 euro. Pavia: 3 progetti, 68.819 euro – ‘Young 4 future’ Siziano,c38.710 euro – ‘Dal Comune alla Ue , le pari opportunità di accesso al lavoro e realizzazione personale’, Pavia, 26.840 euro – ‘Vivi In Oltrepò’, Unione dei Comuni Lombardi Borghi e Valli d’ Oltrepò, 3.269,10 euro

Sondrio: 1 progetto, 12.922 euro

– Attiva-mente giovani’, Sondrio, 12.922 euro

Varese: 1 progetto, 80.365 euro

– ‘Peer to, Peer Tour’, Varese, 80.365 euro. (LNews)

Ottima risposta da parte dei Comuni

“Sono ben 26 le reti dei Comuni di tutta la Lombardia – ha sottolineato l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi – che hanno risposto con idee molti interessanti e che mettono gli under 34 al centro delle attività locali. Tutti i progetti presentati si realizzeranno in partnership con gli Enti del Terzo settore che operano nei Comuni e hanno come obiettivo l’inclusione sociale dei giovani che vivono, studiano, lavorano in Lombardia, attraverso forme di cittadinanza attiva”.

“La nuova iniziativa del mio Assessorato – ha aggiunto l’assessore – ha lo scopo di rendere i giovani i veri protagonisti attivi della comunità in cui vivono. La cittadinanza attiva e le competenze civiche contribuiscono al raggiungimento dell’autonomia e sono utili per sviluppare le soft skills che agevolano l’ingresso nel mondo del lavoro”.