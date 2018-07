Si è svolto lo scorso fine settimana a Barni il torneo di pallavolo in memoria di Maria Scola, giunto quest’anno alla sua decima edizione.

Organizzatori soddisfatti

L’evento sportivo è andato in scena sabato 7 e domenica 8 luglio nella piazzetta di Barni. Soddisfazione da parte della famiglia che in collaborazione con la Pro Loco Barni organizza il torneo di pallavolo in memoria di Maria Scola con uno scopo benefico. “Quest’anno abbiamo avuto 40 partecipanti in 5 diverse squadre” – racconta Laura Boveri a nome della famiglia – “Il ricavato di questa edizione, pari a 210 euro, sarà devoluto all’oratorio di Barni per le attività destinate ai ragazzi. Ringraziamo tutti i partecipanti e in particolare la Pro Loco, Marco Pinoli e Sergio Cadoria per il supporto organizzativo”.

Vincitori di quest’anno la squadra dei Becchi composta da Martino Biasi, Marco Buttani, Fabio Di Michele, Valentina di Michele, Andrea Varasi, Gabriele Buzzi, Elia Ronzoni.

“Un sorriso rimane per sempre”

“Un sorriso rimane per sempre” ed è proprio il sorriso di Maria Scola quello che tutti a Barni vogliono ricordare.