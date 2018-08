Bellagio ospita la mostra dello scultore Biondi.

Aperta dalla giornata di sabato 4 agosto, la rassegna porta in primo piano le opere dello scultore Roberto Biondi. La mostra è aperta al pubblico nella Torre delle Arti, in salita Plinio 21. Sculture in diversi materiali e differenti linguaggi espressivi animano le sale della struttura bellagina.

Gli orari della mostra

Apertura tutti giorni fino a mercoledì 15 agosto dalle 15 alle 18. Venerdì e sabato possibilità di visitare l’esposizione artistica dalle 15 alle 22.