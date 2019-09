Benemerenze Erba: oggi la consegna.

Un’intera giornata di festa

Domenica di festa per Erba, che celebra la patrona e consegna gli Eufemini. Si è cominciato questa mattina, con l’arrivo della fiaccolata portata dai ragazzi dell’oratorio dal santuario di Vicoforte, Cuneo. Poi la messa celebrata da monsignor Piero Cresseri, canonico del Duomo di Milano, erbese, che ricorda il 50esimo di sacerdozio. Al termine della celebrazione rinfresco in piazza. Il clou della kermesse nel pomeriggio. Alle 16 benedizione dei bambini, con merenda finale. Alle 17, poi, l’appuntamento per la consegna degli Eufemini da parte dell’Amministrazione comunale sarà presso la Sala degli Affreschi al Castello di Pomerio e non al Parco Majnoni. Quest’anno le benemerenze andranno al Gruppo Alpini, all’Università della Terza età e al luogotenente in pensione Luciano Gallorini. Alle 20.30, infine, processione mariana con partenza e arrivo in Prepositura.