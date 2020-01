Como è di nuovo in tv. Dopo il successo della puntata comasca di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, il capoluogo lariano torna su Sky nella prima puntata della seconda stagione di “Best Bakery – La miglior pasticceria d’Italia”.

Best Bakery a Como

Alessandro Servida e Andreas Acherer raccolgono il testimone, sostituendo Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux. I due per undici settimane esploreranno l’Italia, passando da Salerno, Como, Firenze, Pavia e Milano; in ogni città si sfideranno 12 pasticcerie, tre per ogni puntata, e i giudici saranno chiamati a valutare i partecipanti affidando loro un punteggio.

Solo cinque saranno le pasticcerie finaliste, ovvero le vincitrici di ognuna della città, che potranno gareggiare nella finalissima nazionale. Durante le ultime due puntate, infatti, le migliori pasticcerie si sfideranno al Castello di Belgioso, nei pressi di Pavia, dove dovranno dar prova di tutta la loro abilità per portare a casa il titolo di Best Bakery d’Italia.

Nella prima puntata andata in onda in prima serata ieri, martedì 7 gennaio, i due esperti hanno conosciuto le prime sei pasticcerie del Lario in gara. Le altre sei concorreranno la prossima settimana. Nella prima parte della trasmissione si sono sfidate la Pasticceria Sartori di Erba, la Vecchia Como nel capoluogo e Franzi di Olgiate Comasco; a seguire nella seconda parte Zenzero e Cannella di Eupilio, I Bravi Pasticceri di Appiano Gentile e la pasticceria Passoni di Barzio (Lecco).

Nei due episodi andati in onda le pasticcerie in gara sono state giudicate per la prima impressione che i giudici hanno avuto del locale, dalla specialità della casa e infine dal dolce scelto per la sfida. Nella prima gara si è imposta con 41 punti la pasticceria Franzi di Olgiate Comasco mentre nella seconda manche ha vinto la pasticceria lecchese Passoni di Barzio (42 punti). Quest’ultima quindi per un punto è stata decretata (per il momento) miglior pasticceria lariana.

Un’altra bellissima occasione in cui Como ma anche la provincia sono stati protagonisti in tv. Molte le scene in esterna, ma anche nelle varie pasticcerie senza dimenticare le sfide finali al Teatro Sociale di Como.

