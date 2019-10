Da oggi, martedì 1 ottobre 2019, sono in vigore – a seguito delle disposizioni della Giunta Regionale, nuove limitazioni al transito di veicoli in tutta la Regione Lombardia. Si rinnova, come lo scorso anno, il blocco dei diesel Euro3.

Limitazioni al transito di veicoli in Lombardia: i veicoli soggetti

Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7:30 alle 19:30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e riguardano in primis autoveicoli:

di classe Euro 0 benzina o diesel

di classe Euro 1 diesel;

di classe Euro 2 diesel;

di classe Euro 3 diesel.

Per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel le limitazioni vengono applicate nei Comuni di Fascia 1 – tra cui il Comune di Como – e Fascia 2. Per quanto riguarda gli Euro 3 diesel vigono per l’intera durata dell’anno in 209 Comuni di fascia 1 e nei Comuni di Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese – situati in Fascia 2 – aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Anche motoveicoli e autobus di categoria M3 coinvolti

Le limitazioni riguardano anche motoveicoli e ciclomotori

dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regional e, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;

su tutto il territorio regional dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle 7,30 alle 19,30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.

Medesima situazione per gli autobus di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale di tipo Euro 0 diesel, Euro 1 e 2 diesel.

Gli esclusi dal fermo

Sono, per ovvie ragioni, esclusi dal fermo tutti i veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, come veicoli, i motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale.

Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta solo in caso di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo–climatico e sociale – quali scioperi del Trasporto Pubblico Locale. I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di como.

Di seguito le strade del capoluogo ove è consentito circolare.