Bmx Ciclistica Olgiatese in festa, oggi, mercoledì 1 maggio: in mattinata inaugurato il nuovo cancello automatico per la partenza delle gare.

Bmx, a Olgiate Comasco una società sportiva modello

Entusiasmo al Bmx Stadium di via Don Sterlocchi. Il primo a esultare è il presidente del sodalizio ciclistico, Luca Benzoni: “Pista rinnovata nel cancello e nella prima linea: un filino più difficile ma certamente più sicura. Pista aperta oggi a tutti i rider italiani di bmx race, per dar modo a tutti di testare il nuovissimo cancello elettrico Prostart appena installato e la prima linea completamente rinnovata. In mattinata, prima dell’inizio delle prove, alla presenza delle autorità comunali, l’inaugurazione del nuovo dispositivo di partenza: l’unico di questo tipo attualmente installato su una pista in Italia. Nel pomeriggio, verrà organizzata una simulazione di gara con atleti suddivisi in batterie”. Partecipazione di ben 87 rider, provenienti da tutta la Lombardia, ma anche dal Veneto e dal Piemonte.

Sinergia con l’Amministrazione comunale

L’occasione è stata propizia per sottolineare l’intesa tra la società sportiva e il Comune. Benzoni ha rimarcato, infatti, il contributo di 30.000 euro ricevuto dall’Amministrazione comunale. Presente, sulla pista, l’assessore allo Sport, Luca Cerchiari, che ha inaugurato il nuovo start, congratulandosi con i volontari della Bmx Ciclistica Olgiatese per la mole di lavoro svolta, migliorando costantemente il Bmx Stadium: “Un’associazione che ha saputo essere lungimirante e fare un passo alla volta, nel corso degli anni, con tante risorse proprie”.