Bocconi avvelenati. La preoccupazione dei residenti di via Saruggia: nelle ultime settimane tanti i casi segnalati.

Bocconi avvelanti ad Albavilla

Cartelli minacciosi sono comparsi a inizio settimana in via Saruggia: su essi infatti viene ricordato, semmai ve ne fosse bisogno, che avvelenare gli animali è un reato penale perseguito dalla legge con pene detentive fino a 18 mesi, che aumentano in caso di morte dell’animale avvelenato. Il cartello termina con l’invito ai cittadini, soprattutto ai proprietari di animali, a prestare attenzione e a segnalare persone sospette alle Forze dell’ordine. L’ultimo episodio è stato segnalato qualche giorno fa: delle «esche» per animali sono state rinvenute in un giardino privato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 31 agosto 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui