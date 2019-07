Non accenna a diminuire la criticità dovuta all’iperafflusso di chiamate al 118 lombardo. Venerdì record di interventi per la zona Laghi/Como, sono stati addirittura 758.

Boom di chiamate al 118 nel fine settimana

Il numero complessivo delle chiamate degli ultimi tre giorni è stato davvero alto, tanto che sono stati stabiliri anche dei record.

Consideriamo che numeri medi giornalieri di schede aperte sono rispettivamente 1500 per Metropolitana/Milano, 500 per Pianura/Pavia, 520 per Laghi/Como, 620 Alpi/Bergamo.

Questa mattina il trend è stato in linea con i giorni precedenti. In questa situazione la priorità va evidentemente a tutte le richieste cui è stato assegnato un codice di urgenza (giallo o rosso)