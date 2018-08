Blackout nell’Olgiatese e nella Bassa da Fino Mornasco a Lomazzo per una improvvisa bufera sul Comasco.

Bufera sul Comasco

Poco prima delle 18 una vera e propria bufera s’è abbattuta sul Comasco. In particolare, raffiche fortissime di vento: è possibile che alberi abbattuti siano riusciti a interrompere qualche linea.

Negozi chiusi e semafori spenti

Niente corrente anche per le strade, con semafori spenti e circolazione in tilt. Ma anche esercizi commerciali chiusi, come ad esempio il McDonald’s di Appiano.