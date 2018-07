Musica protagonista per due giorni a Pusiano

Pienone al parco di Palazzo Beauharnais

Successo al Buscadero day, giunto alla sua decima edizione. La musica a stelle e strisce ha saputo radunare al parco di Palazzo Beauharnais di Pusiano qualcosa come circa seimila persone. Nella due giorni, dedicata alle note Made in Usa, si sono alternati una settantina di artisti, regalando un’atmosfera davvero da festival ormai “navigato”.

Paul Young sul palco

Tra gli ospiti più attesi della due giorni c’è stato sicuramente Paul Young, che ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico con la divertente musica tex mex suonata con i Los Pacaminos, con cui si accompagna da almeno 25 anni. Degna di nota anche l’esibizione del premiato Thom Chacon, che è stato riconosciuto come “Artista rivelazione dell’anno”, e che ha duettato con l’attrice e cantante Violante Placido. In coppia Larry Campbell e la moglie Teresa Williams hanno incantato i presenti, prima di lasciare il palco a James Maddock che ha chiuso la strepitosa due giorni in maniera davvero egregia.

Assente Bennato

Il rocker Edoardo Bennato per problemi di salute non ha presenziato alla manifestazione musicale. Per lui era pronto il premio alla carriera del Buscadero. In tanti lo attendevano, soprattutto perché sul palco c’erano sia Jono Manson, con cui sta lavorando alla realizzazione di un musical in inglese su Peter Pan, che il chitarrista Gennaro Porcelli, che tante volte lo ha accompagnato con la sua band.

Grande successo

“Bellissimo clima. Un successo da circa seimila persone – ha commentato il vicesindaco Piermario Roda – Anche gli artisti sono rimasti molto soddisfatti”. Un bel lavoro di squadra che ha visto “in pista” anche Alessio Colzani ed Elena Gaggion, oltre a Rita Zanirato e ai tanti ragazzi che hanno dato una mano: “A loro va il mio grazie”, ha chiuso Roda.