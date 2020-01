Ecco che cos’è successo nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 2020 e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Caduta all’interno di un impianto lavorativo

L’impatto è avvenuto in via alla Fonte 13, a Cadorago, intorno alle 21.30. Soccorso un uomo di 35 anni che stava lavorando all’interno di un’azienda. L’uomo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù.

Da segnalare anche una caduta, a Como, in via Cuzzi. Soccorso un giovane di 22 anni. Sempre a Como, in via Rezia, soccorso un uomo di 47 anni che è stato portato in ospedale con codice giallo.