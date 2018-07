E’ tutta dedicata ai bambini la prima settimana di agosto a Caglio (Como), incantevole borgo a 850 metri di quota tra le montagne della Vallassina e il lago, a un’ora di auto da Milano. Si comincia giovedì 2 agosto alle 21 in Arena con la serata Divertiamoci insieme; domenica 5 alle 16 al campo sportivo grande gara di macchinine a pedali; martedì 7 alle 16 in Arena gara di disegno (iscrizioni al momento) con musica, merenda e giochi, la sera alle 21 spettacolo e animazione con clown e giocolieri. I giochi sono quelli di una volta, in legno: dadi, tiro al bersaglio con i cerchi, catapulta con la ranocchia – rigorosamente finta. Infine venerdì 10 alle 21, sempre in Arena, grande tombolata con fantastici premi per ragazzi, sempre in Arena. Primo premio, un self balance scooter.

Il trittico di gare “Trofeo Monti di Sera”

Per i runner in erba, in collaborazione con lo Sci Club Sormano e la Pro Rezzago, c’è il Trofeo Monti di Sera, trittico di gare riservato agli under 16: giovedì 2 Maratonina di Caglio, partenza dall’Arena alle 10; lunedì 6 a Rezzago Minitapasciada, versione per i piccoli della corsa in pendenza della tradizione contadina, partenza alle 10 dal Punto Incontro; infine giovedì 9 a Sormano la Minimarcia, partenza alle 10 da Piazza Panzeri. Premiazione dei vincitori sabato 11 agosto alle 21 al Punto incontro di Rezzago.

Da sempre Caglio è un luogo “baby friendly”

Caglio è sempre stato un paese “baby friendly” per la dolcezza del clima e la tranquillità dell’ambiente, dove i piccoli non corrono pericoli” dice Ambrogio Tremolada, presidente di ProCaglio e villeggiante storico. “Persino le camminate in montagna sono accessibili a tutti, alcune anche ai passeggini. Dunque siamo felici di dedicare tante iniziative ai giovanissimi. E vogliamo fare ancora di più: quest’anno il centro sportivo ex parrocchiale è stato acquistato dal Comune e sarà gestito in collaborazione con noi. Abbiamo in cantiere il rinnovo del parco giochi e altre iniziative per valorizzare questi spazi. Il prossimo anno saranno il punto di riferimento per tanti nostri eventi”.