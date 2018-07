Luglio si chiude con un ricco carnet di eventi a Caglio. Si comincia venerdì 27, alle 21, con la Serata danzante in Arena. Sabato 28, alle 14, al campo sportivo parte il Torneo di Green Volley (iscrizioni in Pro Caglio), mentre alle 17 ci sarà un’occasione di movimento libero e rilassamento psicofisico con la Danza meditativa in cerchio, condotta da Claudia Palazzuolo, sulla splendida terrazza panoramica dell’hotel Santa Valeria (iscrizioni in Pro Caglio).

Balli ma anche tanto buon cibo

Alle 19 è il momento della tavola con la Sagra dei pizzoccheri, abbinata a partire dalle 21 al concerto “Versi in volo”, tributo ai cantautori italiani, tutto da cantare insieme.

Infine, domenica 29 spazio all’arte con l’inaugurazione della mostra di pittura “Ancora tra noi: Caglio negli acquerelli di Enrico Calderoni”, in sala comunale alle 11. La mostra rimarrà aperta fino al 26 agosto.