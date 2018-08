Le previsioni per il weekend a cura dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (Arpa): tiene banco ancora il caldo record 2018.

Caldo record 2018: non s’allenta la morsa

Fino a domenica la Lombardia resta influenzata da un robusto campo di alta pressione di matrice sub-tropicale con massimi sulla penisola iberica, responsabile dell’ondata di caldo in atto e di brevi e isolati temporali confinati alle aree montuose. Da lunedì il graduale cedimento della figura anticiclonica darà il via ad un periodo con maggiore instabilità su tutta la regione accompagnato da un lento calo delle temperature.

Le previsioni per sabato

Brevi e isolati rovesci pomeridiani e serali sui rilievi alpini e prealpini. In pianura temperature minime comprese tra 19 e 24°C, massime fra 31 e 36°C.

Domenica nuvoloso

Nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso o velato specie ad Ovest della regione, con addensamenti più frequenti su Alpi, Prealpi e Appennino e brevi rovesci o isolati temporali possibili soprattutto sui rilievi.

Lunedì scende la temperatura

Rovesci in formazione dalla mattinata e disagio da calore in diminuzione e per martedì 7 la tendenza riporta scenari di spiccata variabilità con possibilità di rovesci e temporali pomeridiani sia sulla pianura sia sui rilievi.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU