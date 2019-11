E’ stato presentato oggi, lunedì 11 novembre, presso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, l’edizione 2020 del calendario della Polizia di Stato, realizzato anche quest’anno con la partnership di Unicef Italia Onlus.

Le 12 istantanee, che hanno il compito di ritrarre in maniera veritiera il delicato ruolo degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, quest’anno portano la firma di Paolo Pellegrin, una delle più ammirate firme della fotografia italiana e fotoreporter di guerra, nonché, vincitore di dieci edizioni del World Press Photo.

Gli scatti non devono essere letti in maniera individuale – anche se poi ogni singola immagine ha un ben preciso soggetto e significato – ma come un reportage, “una somma di istantanee specifiche che messe insieme hanno l’ambizione di formare un racconto”, racconta il fotografo. Del resto questo è proprio lo stile e la tipologia di lavoro che contraddistingue la carriera di Pellegrin.

L’obiettivo di questo lavoro è far emergere il “tratto distintivo” della Polizia di Stato: essere al servizio delle comunità con passione e impegno.

Il fotografo

Paolo Pellegrin è un fotografo-artigiano, come ama definirsi, da sempre in prima linea; per i suoi reportage nei territori martoriati dai conflitti, in luoghi di dolore e desolazione è entrato a pieno titolo a far parte della celebre Magnum Photos, l’Agenzia di Robert Capa e di Henry Cartier-Bresson. Uno dei più noti al mondo, dalla caratteristica cifra stilistica del bianco e nero, un tratto tipico della sua Agenzia e di chi lavora “sul campo”, ha realizzato numerosi reportage con le forze dell’ordine, soprattutto negli Stati Uniti; è la prima volta che si cimenta in un progetto simile.

Per realizzare questo progetto ha seguito la traccia delle tre parole chiave che sono il focus della professione della Polizia – passione, impegno e servizio – e le ha tradotte nel suo linguaggio diretto ed essenziale, lasciando scorgere volti, espressioni e azioni di chi è intento a svolgere una professione complessa, che richiede attenzione, professionalità e grande abnegazione.

Un progetto per il futuro dei bambini

Anche quest’anno il calendario è stato realizzato in collaborazione con Unicef Italia Onlus. Il ricavato della vendita verrà devoluto al Comitato italiano per l’Unicef per sostenere il progetto connesso alla celebrazione del “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; un’occasione per riaffermare i diritti degli under 18, che in molte parti del mondo vivono ancora situazioni di violenza e degrado.

Il Comitato italiano per l’Unicef riserverà una quota del ricavato delle vendite del calendario al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, per finanziare il Piano “Marco Valerio”, rivolto ai figli minori dei dipendenti ed ex dipendenti della Polizia di Stato affetti da gravi patologie croniche.

Dove acquistare il calendario

L’acquisto del Calendario della Polizia di Stato, è possibile presso il Museo delle Auto della Polizia, sito in Roma, via dell’Arcadia 20 e presso gli URP (uffici relazioni con il pubblico) delle Questure, previa prenotazione ed un versamento, di € 8.00 per l’edizione da parete e di € 6.00 per quella da tavolo, sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato italiano per l’Unicef”, avendo cura di inserire nella causale Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. A partire da oggi, inoltre, tutti i cittadini potranno acquistarlo anche online sul sito www.unicef.it nella sezione “Regali e prodotti” (https://regali.unicef.it/shop/calendario-polizia/).