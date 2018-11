Chi dice che la vita, superata la soglia degli “anta”, non riserva più nessuna opportunità? L’inverighese Giovanni Riccioli, che di anni oggi ne ha 51, è l’esempio che esiste sempre una possibilità per voltare pagina.

Cambia vita: da architetto ad ambulante per tutta Italia

Di professione architetto, dopo aver lavorato per 12 anni come arredatore d’interni, Riccioli apre un’attività di contract decollata in poco tempo. Tutto bene fino al 2008, nel pieno della crisi economica, quando la sua azienda è costretta a chiudere i battenti. E lui si ritrova all’improvviso senza un lavoro a 40 anni. Ma quando tutto sembrava perduto, dopo aver aperto una torrefazione, dedice di chiudere i battenti e salire su un truck per portare nelle piazze e porta tra la gente, il prodotto conosceva meglio, il caffè. E ora si trova alla guida del suo camioncino a girare per tutta Italia.

Tutti i dettagli su il Giornale di Erba da oggi, sabato 24 novembre, in edicola

