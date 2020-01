Camminata Befana anche quest’anno a Cadorago.

Un appuntamento che si rinnova

Per smaltire le mangiate delle feste non c’è niente di meglio che una bella camminata. Ecco dunque un appuntamento a cui è impossibile rinunciare. “Ormai è l’appuntamento che apre il nostro anno!”, annunciano i volontari della Croce Azzurra di Cadorago. E’ in programma per lunedì 6 gennaio, infatti, la tradizionale Camminata della Befana Azzurra, per trascorrere qualche ora in compagnia facendo anche un po’ di moto.

La partenza è libera e può essere effettuata dalle 8 alle 9.30 dalla sede della Croce Azzurra, in via Dante 4 a Cadorago. Poi è possibile seguire tre percorsi diversi, di 6, 12 o 21 chilometri “di puro divertimento, per correre e camminare in mezzo alla natura!”. Ognuno si può cimentare sulla distanza che preferisce.

Iscrizioni

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a camminatabefana@croceazzurra-cadorago.it, oppure telefonare alla sede della Croce Azzurra, allo 031.903778. Sono previsti anche alcuni premi per i partecipanti, tra i quali un simpatico omaggio alla befana più vecchia e a quella più giovane. Impossibile mancare…

