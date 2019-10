Tommaso Biganzoli primo lordo e Riccardo Papis primo netto sono i campioni del Cancro Primo Aiuto Golf Challenge edizione 2019 Trofeo Caloni Trasporti. Come prevede la formula del circuito CPA, alla gara conclusiva di domenica 6 ottobre, quest’anno al Golf Club di Varese Luvinate, sono stati invitati i primi classificati netti delle 11 gare disputate nel corso dell’anno (tutte ad eccezione di Carimate rinviata per pioggia al 2 novembre).

Anche il governatore sul green

Il tutto, com’è stato per l’intero circuito, all’insegna della solidarietà. A Luvinate, infatti, erano presenti tre delegati del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, Maria Barella, Daniele Binda e Cinzia Pozzi, che hanno ricevuto da Nicola Caloni, vicepresidente dell’associazione brianzola, le chiavi del veicolo donato da Cancro Primo Aiuto per il trasporto dei malati a visite ed esami.

«Grandi complimenti alla Cancro Primo Aiuto – ha affermato il presidente il presidente di Regione Lombardia e presidente onorario di Cancro Primo Aiuto, Attilio Fontana, che ha partecipato alla gara (non tutti sanno che è un appassionato!) – per il valore di questa iniziativa di sport e solidarietà e per la capacità organizzativa che ha saputo mettere validamente in campo. Non resta che dire: avanti tutta».

Cancro Primo Aiuto Golf Challenge

Alto dunque il livello tecnico della competizione a cui hanno partecipato 126 giocatori. Per Biganzoli e Papis il primo posto in gara e in assoluto che li incorona Campioni CPA 2019. Di nota i risultati del 2° netto di 1ª cat. Enrico Bozzi nelle prime nove buche, quello del 1° netto di 1ª cat. Bianca Occhipinti nelle seconde nove buche e il nearest to the pin unico di Attilio Fontana alla buca 13. Tanti i ragazzi in gara, frutto dell’ottimo vivaio di Varese, e premio under 16 ad Alessandro Grosso.

Gruppo Netweek media partner

C’erano tutti alla finale del 3° CPA Golf Challenge Trofeo Caloni Trasporti di cui il gruppo Netweek è media partner: oltre al presidente Fontana, per Regione Lombardia c’era anche l’assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi, mentre con Caloni c’era l’amministratore delegato di Cancro Primo Aiuto, Flavio Ferrari, e il presidente in pectore Eugenio Cremascoli; e ancora gli sponsor di tappa Paolo Orrigoni della Tigros, Federico Lundari di Betacryl, che sono anche, rispettivamente, consigliere e vicepresidente per l’area comasco-varesina di Cancro Primo Aiuto, e Autotorino rappresentata dai responsabili delle filiali di Varese e Induno Olona, Gaspare Mele ed Emerson Pezzini.

Dalla tappa conclusiva di domenica 6 ottobre anche uno sguardo al futuro della manifestazione, con il calendario 2020 in fase di lavorazione:

«Grazie a Regione Lombardia, agli sponsor e ai giocatori di golf che quest’anno, attraverso le gare che abbiamo organizzato, ci hanno permesso di donare 11 veicoli ad altrettante associazioni del territorio impegnate nel servizio di trasporto di persone in cura presso le strutture ospedaliere. Annunceremo presto il programma dell’edizione 2020 che vedrà ancora l’azienda del nostro vice presidente Nicola Caloni nella veste di main sponsor – ha affermato Flavio Ferrari di CPA – Raccolgo con rinnovato impegno l’onore e la responsabilità di portare avanti un progetto importante per l’attività di Cancro Primo Aiuto Onlus – ha ribattuto Caloni – con il bagaglio dei buoni risultati visti quest’anno e la speranza di vederne ancora migliori l’anno venturo».

Tutti i risultati

Ecco i risultati della tappa varesina del 3° CPA Golf Challenge Trofeo Caloni Trasporti 2019 (gara finale con assegnazione degli Assoluti)

Formula: 18 Stableford – hcp – 3 cat . (0-12, 13-20, 21-36)

1ª CATEGORIA

1° LORDO: Tommaso Biganzoli (Hcp 0 – Punti 36)

1° NETTO: Riccardo Papis (Hcp 7 – Punti 42)

2° NETTO: Enrico Bozzi (Hcp 12 – Punti 40)

2ª CATEGORIA

1° NETTO: Mauro Cicchetti (Hcp 20 – Punti 37)

2° NETTO: Angelo Grande (Hcp 14 – Punti 37)

3ª CATEGORIA

1° NETTO: Bianca Occhipinti (Hcp 18 – Punti 41)

2° NETTO: Annarita Carpanelli (Hcp 22 – Punti 38)

1° LORDO ASSOLUTO FINALE 2019: Tommaso Biganzoli

1° NETTO ASSOLUTO FINALE 2019: Riccardo Papis

PREMI SPECIALI

1° LADY (36): Sandrine Portier

1° SENIOR (35): Marco Monte

1° UNDER 16 (35) Alessandro Grosso

NEAREST TO THE PIN UNICO Buca 3 con mt. 1,06: Franco Macchi

NEAREST TO THE PIN UNICO Buca 9 con mt. 2,00 Italo Maroni

NEAREST TO THE PIN UNICO Buca 13 con mt. 3,45 Attilio Fontana

BEST PRIME 9 BUCHE (22): Enrico Bozzi

BEST SECONDE 9 BUCHE (21): Bianca Occhipinti

PUTTING GREEN RACE (9 buche)

1° PUTTING GREEN: Franco Macchi (14)

2° PUTTING GREEN: Gianfranco Pellizzoni (14)

3° PUTTING GREEN: Anselmo Roberto Colombo (14)

1° PUTTING GREEN UNDER 12: Antonio Longari (15)

1° PUTTING GREEN UNDER 14: Luca Fiorani (18)