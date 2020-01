C’è un bel lieto fine per Poldo, un amico a quattro zampe che era stato abbandonato in Provincia di Como a settembre.

Cane abbandonato in provincia di Como, Poldo ha trovato una nuova famiglia

Dopo essere stato trovato legato ad una catena, era stato portato in clinica dove un team di veterinari si è occupato di lui. Tornato in forma, è stato accolto dai nuovi proprietari. Così è finalmente iniziata la nuova vita di Poldo, il cagnolino di 5 anni trovato dalla Leidaa Como (Lega Italiano Difesa Animali e Ambiente) e curato dai veterinari della Centro di Brugherio di Ca’ Zampa – il primo Gruppo italiano di Centri che offrono tutti i servizi legati al benessere degli animali da compagnia – che da qualche giorno è stato adottato da una famiglia di Crema dalla quale sta ricevendo tutto quell’affetto che prima d’ora non ha mai conosciuto.

