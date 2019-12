Brutta avventura per un cane caduto in piscina nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre 2019.

Cane cade in piscina e non riesce più a uscire

L’episodio è avvenuto a Cantù, in località Cascina Pelada. L’animale è scivolato in piscina e, a causa del telo di protezione non riusciva più a uscire da solo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che lo hanno portato fuori dalla trappola. Una volta fuori è stato visitato anche da un veterinario di Ats.