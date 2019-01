Bruttissimo inizio d’anno per una famiglia di Orsenigo che ha visto il proprio cagnolino investito e ucciso di fronte casa.

Cane investito e ucciso: “Vogliamo delle scuse”

“Il nostro cane è stato investito e ucciso da un pirata della strada che non si è nemmeno fermato: non ci interessa denunciare o avere risarcimenti, ma vorremmo delle scuse” commentano amareggiati i proprietari di Birba, la cagnolina investita il 1° dell’anno.

Dei parenti avevano appena parcheggiato per andare a pranzo dalla famiglia di Birba. “Avevano dei cani tenuti al guinzaglio. Hanno visto Birba uscire di corsa, contenta di vedere gli altri due cani. Allo stesso momento è sopraggiunto un Suv bianco, guidato da una donna, di cui ricordiamo solo “FP”, le prime lettere della targa. Subito hanno gesticolato per invitare la conducente a fermarsi o rallentare, ma l’auto non lo ha fatto, proseguendo nonostante avesse visto il cane. Così lo ha travolto, ed è stato sbalzato indietro” hanno raccontato i proprietari. A nulla è servita la corsa alla clinica veterinaria.

