E’ caos pedaggi autostrada sulle tangenziali di Como e Varese. Nella giornata di ieri, 3 gennaio, la società che gestisce i tratti, Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A, ha annunciato il blocco dell’adeguamento per tutto gennaio “in attesa dell’avvio dell’importante piano di scontistica previsto a febbraio”. Bene, la questione è però un’altra. Nei primi giorni dell’anno l’adeguamento è stato attivo e chi in questi giorni ha transitato sull’autostrada ha pagato anche l’adeguamento. Questione che non è piaciuta al Partito Democratico comasco.

Pedaggi autostrada: il Pd attacca la Lega

“Meno male che la tangenziale doveva essere gratuita: invece, il sistema Pedemontana è uno dei pochi in Italia che sta vedendo un rincaro dei pedaggi”. E’ il commento di Angelo Orsenigo e Federico Broggi, consigliere regionale e segretario provinciale del Pd, sulla questione, resa nota da Dario Balotta, presidente dell’Osservatorio nazionale liberalizzazioni, infrastrutture e trasporti, dell’aumento tariffario dello 0,5%, già in vigore, sull’autostrada comasca.

“Prima Maroni, poi Fontana, in campagna elettorale, avevano spergiurato che la tangenziale sarebbe diventata gratuita – ricordano Orsenigo e Broggi –. Oggi che la Lega è al Governo, nuovamente in Regione e ora anche a Roma, come prima cosa che fa? Aumenta il pedaggio! Da gratuito a più caro: un bel salto di qualità, non c’è che dire. E una bella lezione di coerenza”.

I dem in piazza

I due esponenti del Pd si rivolgono direttamente al Carroccio: “La Lega dovrebbe spiegare ai comaschi perché continua a prenderli per i fondelli. Noi, intanto, rispondiamo portando in piazza, sabato 12 gennaio, tutta la provincia di Como per protestare contro la manovra e le politiche di questo scellerato governo, ma, per quanto ci riguarda, anche contro un modo di fare che considera i cittadini un branco di creduloni ai quali si può dire qualunque cosa. Tanto paga sempre Pantalone”, concludono Orsenigo e Broggi.

