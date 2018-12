Capodanno 2019 è alle porte e con esso il tradizionale cenone del 31 dicembre. Non mancheranno certamente sulle tavole degli italiani l’accoppiata cotechino e lenticchie ma non solo. Ogni territorio infatti ha delle ricette a cui non può rinunciare.

Capodanno 2019: perché mangiamo cotechino e lenticchie

Sulle tavole del 31 dicembre non possono certo mancare cotechino e lenticchie: allo scoccare della mezzanotte infatti sono una tradizione per tutti. Il motivo? La presenza fissa delle lenticchie nel menù dell’ultimo giorno dell’anno si deve ai Romani; in questa occasione ne regalavano un sacchettino pieno, con l’augurio che si trasformassero in soldi. La tradizione del cotechino sembra invece essere dovuto al genio di Pico della Mirandola; quest’ultimo infatti nel 1511 si dice abbia consigliato ai mirandolesi, assediati dalle truppe pontificie, di macellare i pochi maiali rimasti nelle stalle mettendo la carne dentro le zampe e la cotenna dei suini, con tante spezie. Ne nacque una ricetta sopravvissuta secoli e ancora oggi un must have dell’ultimo giorno dell’anno.

LEGGI ANCHE: Capodanno a Como, gli eventi da non perdere

Nel Comasco si prepara la Miascia, torta povera per le occasioni speciali

Se cotechino e lenticchie sono immancabili in tutta la Penisola, tra i comaschi doc in tavola l’ultimo giorno dell’anno c’è una torta tipica di questo territorio. Si tratta della Miascia, detta anche turta di paisan, per i suoi ingredienti poveri e semplici. La base si prepara infatti con pane raffermo e latte al quale vengo aggiunte frutta secca e fresca come mele e pere. Uno stratagemma utilizzato in passato nelle famiglie più povere che non potevano permettersi di acquistare lo zucchero per fare i dolci. La Miascia, per la sua ricchezza di nutrienti, poteva addirittura sostituire un pasto vero e proprio o essere servita in occasioni molto particolari quali feste e ricorrenze. Come il Capodanno, appunto. Per chi volesse provare a cimentarsi come questa ricetta, può trovare gli ingredienti e il procedimento sul blog “Assessore in cucina” di Simone Moretti.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU