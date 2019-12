Capodanno 2020 Como: ricette tradizioni con il cotechino indiscusso re della tavola di San Silvestro e poi alcune frasi per brindare all’anno nuovo.

Capodanno 2020 Como: ricette

Nella notte di San Silvestro è sempre il re della tavola. Accompagnato dalle lenticchie, il cotechino diventa sovrano per una notte. Ottimo, gustoso, prelibato… ma come cucinarlo? Partiamo dagli ingredienti necessari. Servono un cotechino lesso da 600 gr, una confezione di pasta sfoglia, un uovo e lenticchie cotte a piacere. Ora il procedimento: preriscaldare il forno a 200°. Stendere la pasta sfoglia e adagiarvi il cotechino spellato, quindi arrotolarla bene intorno al cotechino. Sbattere l’uovo con un cucchiaio d’acqua e spennellare il cotechino. Infornare per circa 30′ e servire caldo su un letto di lenticchie cotte a piacere.

Non può mancare il dolce …

Per concludere il pasto ecco il pandoro farcito. Servirà ovviamente un pandoro. Ma anche 500 gr di mascarpone, 3 uova intere e 2 tuorli, 150 gr di zucchero a velo, 100 gr di cioccolato fondente, caffè, latte (o liquore) q.b., ciliegie sciroppate e canditi. Ecco il procedimento per la crema. Separare i tuorli dagli albumi e montare questi ultimi a neve ferma. In un altro recipiente unite lo zucchero a velo ai tuorli e montate con una frusta ed unendo poi il mascarpone continuando a montare. Unite al composto gli albumi a neve.

Miscelate in una tazza caffè, latte e, se volete, anche il liquore, tagliare il pandoro a strati orizzontali e inumidite le fette partendo dalla base. Aggiungete la crema e grattateci del cioccolato fondente, chiudete con un’altra fetta fino a ricomporre il pandoro. Per un effetto ad albero di Natale non fate combaciare le fette ma sfalsatele in modo da far spiccare le punte del pandoro, che decorerete con ciliegine e canditi.

Nel Comasco si prepara la Miascia

Tra i comaschi doc in tavola l’ultimo giorno dell’anno c’è una torta tipica di questo territorio. Si tratta della Miascia, detta anche turta di paisan, per i suoi ingredienti poveri e semplici. La base si prepara infatti con pane raffermo e latte al quale vengo aggiunte frutta secca e fresca come mele e pere. Uno stratagemma utilizzato in passato nelle famiglie più povere che non potevano permettersi di acquistare lo zucchero per fare i dolci.

E per il brindisi finale?

E a mezzanotte tutti a stappare le bottiglie e a brindare all’anno nuovo. Ma augurare un felice Anno Nuovo non è sempre semplice, allora vi proponiamo qualche suggerimento affinché troviate velocemente gli auguri che più fanno al caso vostro.

Brindiamo alla salute e alla serenità che ci meritiamo. Buon 2020

Che il 2020 ci porti tutto quello che abbiamo sempre desiderato da anni. Buon anno.

Non esistono errori, esistono solo nuove opportunità. Quest’anno sbaglia quanto più puoi, prova qualcosa di nuovo, fallisci e ricomincia. Se non si sbaglia mai, non ci si diverte!

Hai 365 nuove opportunità. Sfruttale tutte e rendile speciali!

Che il 2020 sia come il brindisi di mezzanotte: carico di luce, rumoroso di divertimento, vicino alle persone care, pieno di desideri e un po’ alcolico!

Tanti auguri per un 2020 pieno di S: salute, soldi, serenità e successo. Non ho scritto ‘sesso’ perché faccio gli auguri, non i miracoli!

Oroscopo 2020. Salute: gli astri ti sorridono. Lavoro: gli astri ti sorridono. Sesso: gli astri stanno ancora ridendo!

Ti aspettano giornate meravigliose, soddisfazioni da godere, obiettivi da raggiungere. E 365 baci e 365 volte in cui ti dirò ti amo!

La vita è un diario accessibile pieno di pagine vuote che ti aspettano. Riempi la tua storia mentre vai.

