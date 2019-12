L’ultima notte dell’anno è ormai alle porte ed è tempo per la più classica e problematica domanda “Che cosa facciamo a Capodanno?”; per chi non ha ancora le idee ben chiare ed è stanco di interminabili gruppi sui Social, ecco l’elenco degli eventi in programma a Como e in Provincia nella notte di Capodanno 2020 per salutare l’anno passato e iniziare quello nuovo in grande stile.

Capodanno 2020: gli eventi a Como

‒ Como: al Teatro Sociale di Como torna l’ormai immancabile appuntamento con il balletto più natalizio che ci sia: Lo Schiaccianoci. Martedì 31 dicembre alle 18 andrà in scena la Russian Classical Ballet, una delle più prestigiose compagnie di ballo composta da un cast di stelle del balletto russo, con la direzione artistica di Evgeniya Bespalova e Denis Karakashev. Una storia che attiva l’immaginazione in ognuno di noi, portandoci nel regno della fantasia. Uno spettacolo da vivere con tutta la famiglia. A seguire, si potrà attendere la Mezzanotte in una location d’eccezione: il palcoscenico del Teatro con una esclusiva cena di gala. Un modo ad arte per concludere il 2019.

‒ Como: per chi non teme il freddo, imperdibile il Capodanno in piazza con i fantastici fuochi d’artificio che inizieranno allo scoccare della Mezzanotte. I fuochi saranno visibili tra il Lungolago e Piazza Cavour: qui si potrà brindare in compagnia e ballare e ballare con il dj set fino alle 3 del mattino. Tutti con il naso all’insù dunque e pronti a scatenarsi.

‒ Como: per chi vuole trascorrere un Capodanno romantico, non c’è nulla di meglio della crociera sul lago, che racchiude in un unico evento cenone, musica, divertimento e tanto romanticismo. Le crociere devono essere prenotate in anticipo e vengono organizzate da Navigazione Laghi.

‒ Lomazzo: Martedì 31 dicembre alle ore 20, andrà in scena il Capodanno con delitto: una cena con spettacolo a cui potranno partecipare persone di tutte le età, adulti e bambini! Senza bisogno di impermeabile e lente, ma solo con tanta voglia di scoprire chi ha commesso il delitto. Per l’occasione è stato ideato un menù ad hoc e adatto a tutti, con portate di carne e di pesce. Costo della cena+spettacolo: 89€. Per info e prenotazioni: info@cena-con-delitto.com

La trama dello spettacolo “I dodici tocchi”: Anche i commissari festeggiano a Capodanno! Quest’anno si sono riuniti in un ristorante di loro scelta per scambiarsi, tra brindisi e risate, alcune storie dei loro casi più intriganti. Anche questa notte, però, dovranno risolvere un caso misterioso grazie all’aiuto dell’ispettore e di tutti i presenti. Dodici tocchi, dodici colpi, dodici corpi… e un solo assassino. Chi sarà il colpevole? Lo spettacolo sarà a cura di Riccardo Pellegrini, con la regia di Antonio Valleggi e la partecipazione dell’Ispettore Tourbillon.

Gli eventi sul Lago

‒ Bellagio: “Happy New Year in Piazza” il 31 dicembre alle 22 in Piazza della Chiesa a Bellagio, i residenti e turisti sono attesi per brindare allo scoccare della mezzanotte con musica dal vivo. La Proloco di Bellagio offrirà spumante, cioccolata calda, dolci della tradizione, cotechino e lenticchie. Per info: segreteria@comune.bellagio.co.it

‒ Varenna: “Countdown a Varenna”: martedì 31 dicembre dalle ore 22:30 si festeggia tutti insieme; l’appuntamento è in Piazza San Giorgio a Varenna per salutare il nuovo anno con cotechino e lenticchie e con tanta musica e DJ set.