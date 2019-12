Mancano poche ore alla fine del 2019 ed è tempo di tirare le somme prima di augurarvi un meraviglioso 2020 e l’inizio di un nuovo avventuroso decennio. Avremmo potuto ricapitolare le notizie più lette su GiornalediComo.it nei dodici mesi appena trascorsi; abbiamo invece deciso di selezionare per i nostri lettori dieci avvenimenti che abbiamo raccontato quest’anno e che, in bene o in male, a nostro parere rimarranno nella mente dei comaschi.

La nostra classifica del 2019

1- Domenica 26 maggio: dopo 32 anni il Giro d’Italia torna a Como con l’arrivo sul lungolago

2- Lunedì 15 aprile: riapre il ponte di Carimate sulla Novedratese, chiuso per un mese dopo che un camion l’aveva seriamente danneggiato

3- Sabato 20 luglio: muore a 85 anni il boss della ‘ndrina di Mariano Comense Salvatore Muscatello, considerato tra i più potenti della Lombardia

4- Giovedì 12 settembre: il bomber di Colverde Patrick Cutrone lascia il Milan. Il Giornale di Como riceve centinaia di messaggi dai tifosi da recapitare al giocatore

5- Mercoledì 27 febbraio: per la Pallacanestro Cantù è finita l’era Gerasimenko, presentata la nuova proprietà

6- Giovedì 9 maggio: il Como calcio è tornato in Serie C ed ha una nuova proprietà, Sent Entertaiment Ltd

7- Domenica 26 maggio: l’onda verde della Lega è travolgente alle elezioni comunali in Provincia di Como

8- Domenica 21 ottobre: il 22enne di Rebbio Gaetano Banfi muore investito da un pirata della strada. Il colpevole non è ancora stato trovato

9- Giovedì 17 ottobre: a Como apre il primo negozio italiano del marchioFor&From (gruppo Zara) dedito al sociale

10- Venerdì 24 maggio: anche a Como è forte il movimento Fridays For Future

