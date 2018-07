Carabinieri sotto organico: il sottosegretario Molteni annuncia un potenziamento.

17 carabinieri in arrivo

L’annuncio del sottosegretario Nicola Molteni: “È in corso un massiccio potenziamento dell’organico dei carabinieri in provincia di Como. Cinque, due dei quali già in servizio, rafforzeranno l’organico della stazione Cc di Cantù. Verrà inoltre potenziata la tenenza dei Carabinieri di Mariano Comense, la stazione di Lurate Caccivio, Lomazzo, Cermenate, Appiano Gentile, Lurago d’Erba, Turate e Mozzate. In totale, 17 carabinieri in più per la sicurezza del territorio contro furti, spaccio e criminalità organizzata. A loro il mio personale augurio di buon lavoro”. Così il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni.

“E’ solo l’inizio”

“Questo – sottolinea l’esponente leghista – è solo l’inizio. Vogliamo proseguire in questa direzione per difendere il territorio da furti, spaccio e altre forme di illegalità. Sono particolarmente orgoglioso di questo risultato. È il più importante potenziamento degli organici degli ultimi anni nel territorio comasco per la sicurezza dei cittadini”.