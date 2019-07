Revocato lo stato di emergenza idrica a Lurago d’Erba dopo la crisi di acqua registrata a partire dal pomeriggio di venerdì 28 giugno.

Il comune revoca dello stato di emergenza

La crisi idrica a Lurago d’Erba era stata causa da un guasto all’acquedotto. I Vigili del Fuoco di Cantù, Appiano Gentile e Erba sono stati impegnati per ore in via Monte Grappa per il rifornimento idrico all’acquedotto. Ora però la buona notizia.

“Si comunica che lo stato di emergenza idrica è stato revocato – spiegano dal Comune di Lurago – Si ribadisce la necessità di un uso responsabile dell’acqua e si ricorda che resta in vigore l’ordinanza n.37 che ne disciplina l’utilizzo vietandone gli usi impropri e gli sprechi dalle ore 8 alle ore 20”.