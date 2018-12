Con la lettera di costituzione in mora inviata all’Italia dalla Commissione Europea sulla questione della carta sconto benzina, la Lombardia va all’attacco dell’Europa.

Carta sconto benzina, Ciocca: “L’Iva non c’entra”

“Pierre Moscovici prende ancora una volta lucciole per lanterne inviando all’Italia una lettera di costituzione in mora sulla presunta violazione, in Lombardia, della legislazione europea in materia di Iva”. Commenta così l’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca l’ultimo attacco dell’esecutivo europeo all’Italia, per l’applicazione in Lombardia di due tariffe differenti sulla vendita del carburante in relazione alla distanza del confine con la Svizzera. Beneficio possibile grazie alla carta sconto benzina.

“Occorre specificare – continua Ciocca – che l’agevolazione della carta sconto benzina in Lombardia, non riguarda l’Iva, ma è riferita ad uno sconto sul costo del carburante che viene rimborsato al gestore e che nasce con lo scopo di incentivare i residenti nelle aree di confine con la Svizzera a fare il pieno di carburante in Italia ed evitare la corsa oltre confine alla ricerca di prezzi più vantaggiosi”.

Quindi il contrattacco, mentre il Consiglio regionale ha già varato una mozione per attivarsi e tutelare la carta sconto dei lombardi. “Ho scritto alla Commissione per chiedere di rivedere la sua posizione sul tema, anche in considerazione di quanto già espresso nel 2003 dall’Antitrust di Bruxelles, che sulla medesima vicenda non aveva ravvisato aiuti di Stato e ricordando loro che la Svizzera non è Stato membro dell’UE e non appartiene nemmeno allo spazio economico europeo”.

La vicepresidente Brianza: “Fondamentale per i nostri territori”