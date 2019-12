Fondazione Gennari- Forum Franciscanum con il patrocinio del Comune di Caslino rinnova lo spirito del Presepe con “Un Presepe di paese” e la mostra “Presepe nostro, la luce dopo il tramonto” che si apriranno proprio domani, domenica 8 dicembre, alle 14.

Caslino sarà un paese presepe

Una vera e propria tradizione, di grande coinvolgimento sociale, quella dei presepi a Caslino d’Erba. “Quando nel 1999 Fondazione Gennari promosse un concorso con il patrocinio del Comune di Caslino d’Erba, dedicato alla popolazione per la realizzazione di un Presepio all’aperto, è iniziata una tradizione che si è tramandata anno dopo anno fino a oggi per godere al meglio l’atmosfera della Natività con una scenografia, originalità dell’insieme, equilibrio nel rapporto tradizione/innovazione, originalità dei materiali, accuratezza, effetto estetico e luminoso che ha portato “Presepe nostro, la luce dopo il tramonto” a una eccellente qualità artistica”, spiega Benito Gennari, presidente della Fondazione Gennari. “A seguito di uno scambio di opinioni fra tutti gli interessati, abbiamo riflettuto e immaginato l’intero paese di Caslino d’Erba coinvolto con abitanti e loro amici, tutti insieme giovani e meno giovani”. Passeggiando per viottoli e stradine si potranno quindi scoprire tutti i presepi allestiti da associazioni, enti e privati.

