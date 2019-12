Nell’ultima seduta di Consiglio comunale di quest’anno, che si è tenuta giovedì 19 dicembre, tema all’ordine del giorno era l’approvazione del rinnovo della convenzione tra il Comune di Cantù e quello di Casnate con Bernate relativa ai servizi di Protezione civile.

Casnate rinnova la convenzione con la Protezione civile di Cantù

Il coordinatore del gruppo, Antonio Laudani ha spiegato di fronte al Consiglio: “Purtroppo siamo ancora davvero pochi nel gruppo di Casnate e alcuni volontari sono ancora in fase di formazione e non siamo ancora in grado di rispondere alle esigenze del territorio”. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il rinnovo fino al 31 dicembre 2020 della convenzione con Cantù. Essa prevede non solo che la Protezione civile canturina possa intervenire a Casnate in caso di necessità ma anche che i volontari del paese potranno affiancare i colleghi per imparare nuove tecniche, fare formazione e prendere dimestichezza con il ruolo rendendosi disponibili per aiutare in manifestazioni particolarmente sensibili a Cantù.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 21 dicembre 2019 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui