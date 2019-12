E’ in corso oggi, domani 15 dicembre, il mercatino di Natale ad Albavilla. Per questo l’Amministrazione informa che per l’intera giornata di oggi piazza Roma sarà chiusa al traffico, dalle 8 alle 20.

Piazza chiusa per “Il Villaggio di Natale”

Attenzione dunque alla viabilità albavillese nella giornata di oggi. L’Amministrazione, in collaborazione con la Polizia locale, ha individuato un percorso alternativo per facilitare la viabilità e ridurre al minimo i disagi.