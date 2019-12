Una cena di Natale all’insegna della solidarietà è quanto hanno pensato di organizzare gli imprenditori e i professionisti del Capitolo BNI Insubria di Appiano Gentile.

Cena di Natale con solidarietà

Si ritroveranno venerdì 13 dicembre alle 20 alla Cascina del Michelbecco a Cantù per i tradizionali auguri di Natale. Parte del ricavato della serata sarà devoluto a favore del Progetto dei Piccoli Unitalsi per la realizzazione di una Casa di Accoglienza a Milano per le famiglie dei bambini malati oncologici provenienti dalla Lombardia e da altre regioni per le cure dei propri figli. Il costo di partecipazione è pari a euro 50,00. Siamo tutti invitati per fare la loro conoscenza e contribuire con un piccolo gesto a regalare un sorriso a queste famiglie provate dalla malattia.